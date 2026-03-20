Ελληνόκτητο το πρώτο φορτηγό πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ από τις 2 Μαρτίου

Πρόκειται για το πλοίο «Giacometti» με σημαία Λιβερίας - Ανήκει στην ελληνική εταιρεία Oceanbulk Shipping
Πλοίο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Benoit Tessier

Ελληνικό φορτηγό πλοίο πραγματοποιεί την πρώτη καταγεγραμμένη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το AIS (Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης) σε διάστημα άνω των δύο εβδομάδων. Το πλοίο της Oceanbulk ακολουθεί διαδρομή παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που έχει ορίσει το Ιράν.

Το ελληνόκτητο πλοίο «Giacometti» της Oceanbulk διέρχεται αυτή τη στιγμή (21:30) την Παρασκευή (20.03.2026) από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το AIS του αναφέρει ως προορισμό «Φορτίο τροφίμων για το Ιράν».

Σύμφωνα με το lloydslist.com, το ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου (σ.σ. εμπορεύματα που μεταφέρονται ασυσκεύαστα, δηλαδή χύμα, σε μεγάλες ποσότητες, απευθείας στους χώρους φόρτωσης πλοίων, ξηρών ή υγρών, είναι ομοιογενή υλικά, όπως σιτηρά, μεταλλεύματα, άνθρακας ή υγρά, όπως πετρέλαιο και χημικά) που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το AIS από τις 2 Μαρτίου.

Το «Giacometti» (IMO: 9615377), με σημαία Λιβερίας και χωρητικότητα 81.713 dwt, ανήκει στην ελληνική εταιρεία Oceanbulk Shipping.

Δύο ακόμη φορτηγά χύδην φορτίου, το «Bunun Miracle» (IMO: 9867372) υπό σημαία Παναμά, χωρητικότητας 37.655 dwt, και το «Victoria» (IMO: 9336828) υπό σημαία Λιβερίας, χωρητικότητας 50.233 dwt, διέπλευσαν, επίσης, το στενό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, με ενεργοποιημένο το σύστημα AIS, την 1η και τη 2η Μαρτίου αντίστοιχα.

Το «Giacometti» είχε δηλώσει ως προορισμό του το Bandar Imam Khomeini, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, αλλά το άλλαξε σε «φορτίο τροφίμων για το Ιράν» στις 10:33 π.μ. της 20ής Μαρτίου.

 

Το φορτηγό πλοίο πέρασε από το νησί Larak στις 10:54 της 20ής Μαρτίου, ακολουθώντας μία διαδρομή παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που καθιέρωσε το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, όπως ανέφερε το Lloyd’s List.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanbulk για σχόλιο.

Τουλάχιστον εννέα άλλα πλοία έχουν διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή κοντά στις ιρανικές ακτές και κάνοντας τον γύρο του νησιού Λαράκ, το οποίο χρησιμοποιούν οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης για να επιβεβαιώνουν οπτικά τα πλοία που διέρχονται από το στενό.

Το «Giacometti» θα είναι το πρώτο φορτηγό πλοίο που θα καταφέρει να εισέλθει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής μέσω των Στενών του Ορμούζ σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

