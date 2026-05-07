Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (07.05.2026) ότι σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Αχμέντ Γκαλέμπ Μπαλούτ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες (06.05.2026) το βράδυ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η επιδρομή έλαβε χώρα σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα.

The IDF confirms killing the commander of Hezbollah’s elite Radwan Force, Ahmed Ghaleb Balout, in an airstrike in Beirut last night. pic.twitter.com/F14PpNuwVU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ο Μπαλούτ κατείχε επί σειρά ετών διάφορες θέσεις στη δύναμη Ραντουάν και στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρήσεων της μονάδας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου αλλά και το τελευταίο διάστημα, ο Μπαλούτ είχε καθοδηγήσει «δεκάδες» επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με αντιαρματικούς πυραύλους και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, οι IDF αναφέρουν ότι ο διοικητής της Χεζμπολάχ είχε αναλάβει προσπάθειες αποκατάστασης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δύναμης Ραντουάν, καθώς και την προώθηση του σχεδίου «Κατάκτηση της Γαλιλαίας», όπως αποκαλεί το Ισραήλ το σχέδιο της οργάνωσης για πιθανή εισβολή σε ισραηλινό έδαφος.

Η χθεσινοβραδινή επιδρομή ήταν η πρώτη που πραγματοποιείται στη λιβανική πρωτεύουσα εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η προηγούμενη επίθεση στη Βηρυτό είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου, μετά από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα στην πόλη.