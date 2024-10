Έλον Μασκ: «Αν χάσει ο Τραμπ την έβαψα – Πόσο καιρό θα πάω φυλακή;»

Στην απίστευτη παραδοχή ότι η υποστήριξη που προσφέρει στην υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο προχώρησε ο μεγιστάνας Έλον Μασκ.

Ωστόσο, ο Έλον Μασκ είναι αποφασισμένος να τα «παίξει όλα για όλα» προκειμένου να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές στις ΗΠΑ, όπως υποστήριξε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στον Τάκερ Κάρλσον.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν συνομιλίας του με τον συντηρητικό τηλεπαρουσιαστή, ο ιδιοκτήτης του X πρόβαλε τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιεί τους τελευταίους μήνες η αμερικανική δεξιά για να τονίσει την ανάγκη να επανεκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μασκ, μια ενδεχόμενη νίκη της Κάμαλα Χάρις στην κάλπη του Νοεμβρίου αποτελεί απειλή για την ίδια τη Δημοκρατία. «Η άποψή μου είναι ότι αν δεν κερδίσει ο Τραμπ σε αυτές τις εκλογές, θα είναι οι τελευταίες εκλογές που θα έχουμε», είπε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX στον πρώην παρουσιαστή του Fox News.

