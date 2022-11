«Γραμμή» για τις αμερικανικές εκλογές έδωσε ο Έλον Μασκ ο νέος ιδιοκτήτης του twitter παραβαίνοντας κάθε κανόνα που υπάρχει στον πλανήτη και χρησιμοποιώντας την δύναμη του μέσου το οποίο και του ανήκει για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.

Με μια ανάρτησή του στο twitter, ο Έλον Μασκ ο οποίος δείχνει να νομίζει ότι όλα είναι ένα παιχνίδι, καλεί τους αμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους.

Έγραψε: «Προς ανεξάρτητους ψηφοφόρους: Η κοινή εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως προτείνω να ψηφίσετε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική. Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί δεν ψηφίζουν ποτέ την άλλη πλευρά, επομένως οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος είναι επικεφαλής».

Οι χρήστες του μέσου αρχικά πίστεψαν ότι η ανάρτηση ανήκει σε άλλον έναν από τα εκατομμύρια που αποφάσισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αλλαγές που κάνει ο δισεκατομμυριούχος Μασκ στο twitter να βάλουν στον λογαριασμό τους το όνομά του. Όμως, η ανάρτηση είναι από τον αυθεντικό Έλον Μασκ ο οποίος για ακόμα μια φορά προκαλεί.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.