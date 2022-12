Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (20.12.2022) μέσω Twitter πως σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλον Μασκ πρόσέθεσε ότι αυτό θα το πράξει μόλις «βρει κάποιον αρκετά παλαβό» για να τον αντικαταστήσει, εξηγώντας πως κατόπιν θα επικεντρωθεί στη διεύθυνση των ομάδων «μηχανικών λογισμικού και των εξυπηρετητών» του Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.