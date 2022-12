Έσπασε τη σιωπή του ο Έλον Μασκ, ώρες μετά τη δημοσκόπηση που έκανε ο ίδιος, για το αν οι χρήστες του Twitter θέλουν να αποχωρήσει από το δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται πως οι χρήστες του Twitter ψήφισαν – σε ποσοστό 57,5% – ο Έλον Μασκ να παραιτηθεί από επικεφαλής του μέσου, μια απόφαση, που όπως είχε δηλώσει ο Μασκ, θα τηρούσε. Ωστόσο, έκτοτε δεν υπήρχε καμία αντίδραση.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Έλον Μασκ απάντησε σε tweet χρήστη, ο οποίος πρότεινε σε μελλοντικές δημοσκοπήσεις για την πολιτική του Twitter θα πρέπει να ψηφίζουν μόνο όσοι είναι συνδρομητές στο Twitter Blue και έχει πιστοποιηθεί η επαλήθευση του λογαριασμού τους.

Ο Μασκ απάντησε στον χρήστη: «Έχεις δίκιο. Το Twitter θα κάνει αυτή την αλλαγή».

“Elon you should do a poll tax”



Elon: “Good point. Twitter will make that change.” https://t.co/QmZ9chP8Xe