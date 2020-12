Ελβετία: Αρχίζει έρευνα για τις υιοθεσίες μετά το σκάνδαλο με παιδιά από τη Σρι Λάνκα

Αν νομίζετε ότι οι Καρντάσιαν–Τζένερ θα εξαφανιστούν από την μικρή οθόνη μετά την ολοκλήρωση της 20ης σεζόν του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians», ξεχάστε ... Διαβάστε περισσότερα