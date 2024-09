Ελβετία: Η τελευταία φωτογραφία της γυναίκας πριν μπει στο θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές της 64χρονης γυναίκας από την Αμερική, λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιήσει τον θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco, στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της κάψουλας αυτοκτονίας Sarco, η γυναίκα πέθανε τη Δευτέρα (23.09.2024) στις 4 το μεσημέρι σε ένα δάσος της Ελβετίας, ενώ υποστηρίζουν πως υπέφερε από σοβαρή ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος και από αφόρητους πόνους.

Στη φωτογραφία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα de Volkskrant, η 64χρονη φαίνεται να παρακολουθεί την επίδειξη του θαλάμου, μίας διαστημικής κάψουλας που γεμίζει με άζωτο και προκαλεί θάνατο από υποξία.

«Η 64χρονη γυναίκα κοιτάζει τη Sarco, λίγο πριν μπει μέσα στον θάλαμο» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η γυναίκα «ξεκίνησε τη διαδικασία θανάτου της πατώντας ένα κουμπί. Ο αέρας αντικαταστάθηκε με νιτρικό άζωτο μειώνοντας σε θανάσιμα επίπεδα το οξυγόνο σε μόλις ένα λεπτό. Το νιτρικό άζωτο δεν είναι δηλητηριώδες. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε από υποξία, δηλαδή την έλλειψη οξυγόνου», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC