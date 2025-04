Βρετανία: Υπό κράτηση βουλευτής των Εργατικών ως ύποπτος για βιασμό και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών

Βοούν τα βρετανικά μίντια για τη σύλληψη ενός βουλευτή των Εργατικών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό και σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Ο Dan Norris, πρώην υπουργός των Εργατικών που εκτόπισε τον Jacob Rees-Mogg από βουλευτής του North East Somerset στις περσινές γενικές εκλογές, τέθηκε υπό κράτηση μετά από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του στην εκλογική του περιφέρεια χθες Παρασκευή (04.04.2025).

Όπως σημειώνει το skynews, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και υλικό από το σπίτι του πολιτικού.

Ο Norris, ο οποίος εργάστηκε ως δάσκαλος και υπεύθυνος προστασίας παιδιών, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το κόμμα εν αναμονή της έρευνας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Avon and Somerset δήλωσε: «Τον Δεκέμβριο του 2024, λάβαμε μια αναφορά από άλλη αστυνομική δύναμη σχετικά με φερόμενα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών που είχαν διαπραχθεί σε βάρος ενός κοριτσιού. Τα περισσότερα από τα αδικήματα φέρονται να συνέβησαν στη δεκαετία του 2000, αλλά ερευνούμε επίσης ένα φερόμενο αδίκημα βιασμού από τη δεκαετία του 2020.

