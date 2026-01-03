Ελβετία: Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νεαρούς από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την φωτιά που ξέσπασε στο Le Constellation, στο μπαρ στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας. Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ 119 έχουν τραυματιστεί. Οι 80 από από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη, παραμένει άφαντη.

Η Ελβετία θα θρηνούσε περισσότερους νεκρούς αν δεν επέμβαινε άμεσα ένας 55χρονος πατέρας που έσπευσε στο μπαρ στο Κραν Μοντάνα όταν τον κάλεσε η κόρη του ικετεύοντάς τον για βοήθεια. Με το που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο του κλαμπ, η κοπέλα τον πήρε τηλέφωνο με αποτέλεσμα ο ήρωας τραπεζίτης να τρέξει στο σημείο και να σπάσει μία πλαϊνή πόρτα ώστε να δημιουργήσει περισσότερες εξόδους στους θαμώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νεαρή βρίσκονταν έξω από το κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου όταν κατάλαβε τι έχει γίνει. Μέσα διασκέδαζαν οι φίλοι τις μέχρι που ξέσπασαν οι φλόγες και ξεκίνησαν να αναζητούν διέξοδο ώστε να σωθούν.

Καθώς η κεντρική έξοδος είχε μπλοκαριστεί από ανθρώπους που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν, ο 55χρονος Καμπόλο βρήκε μια πλαϊνή πόρτα και την άνοιξε με τη βία.

Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 10 νέους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει με τη δύναμη μια πόρτα στα δεξιά της κεντρικής εισόδου και μια εμφανώς ταραγμένη νεαρή γυναίκα να τρέχει προς τα έξω για να πάρει λίγο οξυγόνο.

Ο Καμπόλο μιλώντας από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε πίσω από την πόρτα.

«Υπήρχαν παντού σώματα. Ζωντανοί αλλά και καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», είπε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Έβγαζα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Έναν – έναν. Ήταν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι, πολλοί από αυτούς σοβαρά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από εκείνη τη τραυματική νύχτα, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την απόγνωση εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν.

Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ».

Η κόρη του θα βρισκόταν επίσης μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά, αν δεν είχε σταματήσει στο σπίτι για να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με τους γονείς της. Ο φίλος της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Πολωνία, σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Γκίσλερ, διοικητή της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. Οι εθνικότητες 14 ατόμων παρέμεναν άγνωστες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ταυτοποίηση των νεκρών και των υπόλοιπων τραυματιών μπορεί να διαρκέσει ημέρες λόγω των εγκαυμάτων τους.

NEW:



Another terrifying video from last night’s club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ — Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Ένα από τα επιβεβαιωμένα αγνοούμενα άτομα είναι μια 15χρονη μαθήτρια που φοιτούσε στη Βρετανία, η Σάρλοτ Νίνταμ. Άγνωστο το που βρίσκεται και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη που διασκέδαζε στο μοιραίο μπαρ το βράδυ που ξέσπασε η φωτιά.

Γονείς και φίλοι ανεβάζουν διαρκώς αναρτήσεις στα social media ζητώντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται η αγαπημένη τους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θεωρούν πως η πιο πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα κεριά που τοποθετήθηκαν πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι αρχές σχεδίαζαν να ερευνήσουν αν το υλικό ηχομόνωσης της οροφής πληρούσε τους κανονισμούς και αν επιτρεπόταν η χρήση τέτοιων σπινθηροβόλων κεριών στο μπαρ. Επίσης θα εξεταστούν και άλλα μέτρα ασφαλείας του χώρου, όπως οι πυροσβεστήρες και οι έξοδοι διαφυγής.

Η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας της περιοχής Βαλέ, προειδοποίησε για πιθανές διώξεις αν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες.

Στο μεταξύ, το ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του Le Constellation έσπασε τη σιωπή του την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να κοιμηθούν ούτε να φάνε», καθώς οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο ιδιοκτήτης υπερασπίστηκε επίσης την ασφάλεια του νυχτερινού κέντρου, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο χώρος διέθετε ξύλινη επίπλωση, υλικό τύπου αφρού στην οροφή και μόνο μία στενή σκάλα διαφυγής.

Ο κ. Μορέτι υποστήριξε ότι το κλαμπ είχε ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια, προσθέτοντας: «Όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Τόνισε ότι το ζευγάρι — γνωστό ως ισχυροί παράγοντες στον ελβετικό χώρο της εστίασης — συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, λέγοντας:

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Οι δικηγόροι μας είναι επίσης εμπλεκόμενοι».