Ελβετία: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά – Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη

Η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας - Συνεχίζεται το θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς
Θρήνος στην Ελβετία
Θρήνος στην Ελβετία από τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά / REUTERS / Denis Balibouse

Βαρύ πένθος στην Ελβετία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη από την τραγωδία στο Κραν Μοντάνα με τη φωτιά στο μπαρ να έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 40 νεκρούς, 119 τραυματίες και δεκάδες αγνοούμενους.

Ανάμεσά τους και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία είχε επισκεφθεί το μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και δεν έχει δώσει σημεία ζωής μετά την φωτιά όπως και οι τρεις φίλες της

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που έκανε ο κολλητός της φίλος στο newsit.gr για την κατάσταση που επικρατούσε στο μπαρ, ενώ και ο αδερφός της μέσω ανάρτησης ζητά οποιαδήποτε πληροφορίες.

Το απόγευμα της Παρασκευής μάλιστα ο φίλος της κοπέλας είχε αναρτήσει στα social media πως ταυτοποιήθηκε η σορός της, κάτι όμως που διέψευσε ο αδερφός της κοπέλας.

Στο μεταξύ οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Φωτιά στην Ελβετία
Η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης με τον φίλο της πριν την φονική φωτιά στην Ελβετία

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Φωτογραφίες ντοκουμέντο λίγο πριν την τραγωδία στο μπαρ στο Κραν Μοντανά με τους δεκάδες νεκρούς

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Ανθρωποι έξω από την μπαρ που έπιασε φωτιά
Πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας REUTERS/Denis Balibouse

Ανακρίθηκαν οι δυο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά ανακρίθηκαν σήμερα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, η Πιού τόνισε ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

«Μεταξύ των ανακριθέντων ήταν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ και ορισμένοι επιζήσαντες», εξήγησε η Πιού.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική.

Η γενική εισαγγελέας είπε ότι οι δύο Γάλλοι ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες». «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε.

Αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

 

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (…), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.

