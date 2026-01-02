Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Κόσμος

Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: «Δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε» λέει ο αδερφός της

Ο κολλητός φίλος της κοπέλας έγραψε στο Instagram πως η σορός της κοπέλας ταυτοποιήθηκε, κάτι που το διέψευσε ο αδερφός της: «Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, παρακαλώ προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που αγνοείται από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που αγνοείται από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Κώστας Χάλκος , Βασίλης Σακουλέβας

Συνεχίζεται το θρίλερ για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη η οποία συνεχίζει να αγνοείται μετά την φονική φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία  την Πρωτοχρονιά, παρά τις αρχικές πληροφορίες πως είχε ταυτοποιηθεί η σορός της. 

Νωρίτερα ο κολλητός φίλος της κοπέλας που αγνοείται μετά την  φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία έγραψε στο Instagram πως η σορός της κοπέλας ταυτοποιήθηκε, κάτι που το διέψευσε ο αδερφός της αποτέλεσμα να σβήσει την ανάρτηση. 

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram, η οποία σβήστηκε μετά από μια ώρα περίπου. 

elvetia fwtia

Επίσης ο αδερφός της άτυχης κοπέλας με story στο Instagram έκανε ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία μαζί με μια καρδιά και ένα λευκό περιστέρι. 

Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που αγνοείται από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που σκοτώθηκε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Στη συνέχεια όμως και αυτός προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση με την με την οποία διαψεύδει πως έχει αναγνωριστεί η σορός της αδερφής του. 

fwtia elvetia

«Η Alice δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, παρακαλώ προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
118
96
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Θαύμα στην πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά: Νεαρός παγιδεύτηκε στο μπαρ κρατώντας έναν σταυρό – «Η φωτιά τον απέφυγε κι επέζησε»
Η Λετίσια Πλας περιγράφει πώς ένας νεαρός, ανήμπορος να διαφύγει καθώς οι έξοδοι στο μπαρ είχαν αποκλειστεί, κάθισε στο πάτωμα κρατώντας έναν σταυρό στα χέρια του
Η αυτόπτης μάρτυρας Λετίσια Πλας
«Έβλεπα ανθρώπους λιωμένους και έψαχνα την Αλίκη» λέει στο newsit.gr o κολλητός φίλος της 15χρονης: Η τελευταία φωτογραφία πριν την τραγωδία
«Όταν γύρισα πίσω στον χώρο, αυτό που αντίκρισα έμοιαζε με κόλαση. Παντού φωτιές, καπνός και άνθρωποι να ουρλιάζουν. Είδα πρόσωπα να καίγονται, εικόνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ» - Νέα βίντεο από το χάος
Φωτιά στην Ελβετία
15
Newsit logo
Newsit logo