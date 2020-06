Τον κάτοχο τσάντας που περιέχει 3 κιλά χρυσό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές της Λουκέρνης στην Ελβετία έγινε γνωστό την Τρίτη (16.06.2020).

Ο ιδιοκτήτης ξέχασε το πολύτιμο περιεχόμενο σε τρένο τον περασμένο Οκτώβριο και από τότε παραμένει άφαντος ανακοίνωσαν οι αρχές στην Ελβετία σημειώνοντας ότι η αξία του χρυσού είναι αξίας περίπου 170.000 ευρώ.

Ο… ξεχασιάρης επιβάτης ταξίδευε με την αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Σεντ Γκάλεν – Λουκέρνη αλλά άφησε πίσω του την τσάντα με τα 3 κιλά χρυσού, αποκαλύπτει το BBC.

Only in Switzerland! BBC News – Swiss search for owner of gold haul left on train https://t.co/SJ6ACyeMWh