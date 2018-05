Η εμφάνισή του θεωρήθηκε έκπληξη προς την σύζυγό του Βασίλισσα Ελισάβετ η οποία όταν τον είδε του χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο. Η Ελισάβετ πλησίασε στο αυτοκίνητο και μίλησε για λίγο με τον Φίλιππο ο οποίος εξέπληξε πολλούς όταν τον είδαν να οδηγεί το αυτοκίνητο μετά την επέμβαση στο ισχίο στην οποία είχε υποβληθεί πριν από έναν μήνα. Ο Φίλιππος ήταν φανερά καταβεβλημένος όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ανέβασαν στο twitter οι βασιλικοί φωτογράφοι.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα εδώ και περίπου έναν χρόνο. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν όταν βγήκε από το νοσοκομείο στις 13 Απριλίου.

Ο Φίλιππος στο τιμόνι…

Looking well The Duke of Edinburgh was joined HM The Queen and Lady Penny Brabourne at the Royal Windsor Horse Show. pic.twitter.com/NQnoyhUyrF — Mark Stewart (@RegalEyes) May 11, 2018

Seen this morning Duke of Edinburgh seen driving himself around the Royal Windsor Horse Show and having a chat with HM. — Mark Stewart (@RegalEyes) May 11, 2018

Λίγο αργότερα βέβαια η Ελισάβετ φάνηκε προβληματισμένη όπως δείχνει η φωτογραφία…