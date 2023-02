«Εμφύλιος» έχει ξεσπάσει στη Ρωσία με φόντο φυσικά τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς στα χαρακώματα βρίσκονται ομάδα Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν και υπουργείο Άμυνας, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μείνει ως τώρα… θεατής.

Η μετωπική σύγκρουση στη Ρωσία ξεκίνησε για τα καλά από χθες (22.2.2023). Την πρώτη ομοβροντία την έριξε το αφεντικό της μισθοφορικής ομάδας Wagner και κολλητός του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος κατηγόρησε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές το υπουργείο Άμυνας (ήταν έμμεση βολή προς τον υπουργό και στρατηγό Σεργκέι Σοϊγκού) για «εσχάτη προδοσία», σε ηχογράφηση του που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από την υπηρεσία Τύπου του στο κανάλι του στο Telegram.

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν θεωρεί ότι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας θέλει να διαλύσει την μισθοφορική του ομάδα, την Wagner.

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (σ.σ.: εννοεί τον Βαλέρι Γκεράσιμοφ) και ο Υπουργός Άμυνας (Σεργκέι Σοϊγκού) δίνουν εντολές δεξιά και αριστερά, ότι η Wagner PMC δεν πρέπει να λάβει πυρομαχικά, ενώ δεν βοηθούν επίσης στις αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχει ευθεία αντιπολίτευση, η οποία δεν λέγεται τίποτα άλλο από προσπάθεια καταστροφής της PMC», είπε το αφεντικό της Wagner.

«Αυτό μπορεί να εξισωθεί με εσχάτη προδοσία τώρα, όταν η Wagner PMC μάχεται για τον Μπαχμούτ, χάνοντας εκατοντάδες μαχητές της κάθε μέρα», υποστήριξε ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πριγκόζιν τόνισε επίσης ότι η Wagner βλέπει συνέχεια μισθοφόρους της να χάνουν τη ζωή τους στην Ουκρανία, επειδή η ομάδα δεν έχει πυρομαχικά. «Η Wagner PMC δεν έχει πυρομαχικά. Γιατί και οι υπόλοιπες μονάδες έχουν συνεχή έλλειψη πυρομαχικών; Μια χούφτα στρατιωτικοί αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι αυτή είναι η χώρα τους, ο λαός τους, αποφάσισαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν όποτε τους βολεύει», είπε ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Crazy. Absolutely crazy. Most successful forces on the Russian side have been private military company Wagner Group. Yevgeny Prigozhin is founder and leader. Served 9 years in a Soviet prison. PMC’s are illegal in Russia. And today he accused Russian military chiefs of treason https://t.co/tYrFGsFMEp

The conflict between Prigozhin and the Russian Ministry of Defense is escalating#Prigozhin said he was ready to provide the military prosecutor's office with evidence that the Russian Defense Ministry does not supply the "#Wagner" PMC with 80% of ammunition.

1/3 pic.twitter.com/ez7Ogjag8y