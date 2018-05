Ενωμένη η Ευρώπη απέναντι στον Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν

«Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη από την σημερινή ανακοίνωση των νέων κυρώσεων», δήλωσε η Μογκερίνι. «Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει», τόνισε αναφερόμενη στη συμφωνία και συμπλήρωσε: «Μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, θα διατηρήσουμε αυτή τη πυρηνική συμφωνία».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter πως θα υπάρξει μια ενωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ και πως το ζήτημα θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Σόφιας την επόμενη εβδομάδα.

Policies of @realDonaldTrump on #IranDeal and trade will meet a united European approach. EU leaders will tackle both issues at the summit in Sofia next week.

— Donald Tusk (@eucopresident) May 8, 2018