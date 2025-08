Εντάσεις στην Συρία από επιδρομή Ισραηλινών κομάντο και επίθεση των SDF στην Μανμπίζ – Νέες φονικές μάχες στη Σουέιντα παρά την εκεχειρία

Δεν έχουν τέλος οι αιματηρές μάχες στην Συρία, η οποία αντιμετωπίζει εσωτερική κρίσης ασφαλείας, λίγους μήνες μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από τον συνασπισμό του μεταβατικού προέδρου και de facto ηγέτη της χώρας, Άχμεντ αλ Σάρα.

Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν φονικές συγκρούσεις τόσο στην βόρεια Συρία, με την εμπλοκή κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητικών στην περιοχή της Μανμπίζ όσο και στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου σημειώθηκαν νέες μάχες στην επαρχία Σούειντα, που αποτελεί «προπύργιο» της μειονότητας των Δρούζων.

Στη νότια Συρία πραγματοποιήθηκε επίσης και ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, κατά την διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν όπλα, ενώ ανακρίθηκαν αρκετοί ύποπτοι που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε παράνομο εμπόριο όπλων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα (03.08.2025) ο στρατός του Ισραήλ.

Οι IDF δημοσίευσαν κιόλας βίντεο από την επιδρομή, ενώ τόνισαν ότι έχουν αναπτυχθεί σε στρατηγικές θέσεις, ειδικότερα σε περιοχές έως και περίπου 15 χιλιόμετρα βαθιά στη νότια Συρία, με στόχο την κατάσχεση στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορέσει να αποτελέσει απειλή εάν πέσει στα χέρια «εχθρικών δυνάμεων».

IDF soldiers questioned several suspected arms dealers and seized weapons during an overnight raid in southern Syria, the military says.



Troops of the 226th Reserve Paratroopers Brigade and field interrogators of the Intelligence Directorate’s Unit 504 operated in the town of… pic.twitter.com/oH0zp3XTsE