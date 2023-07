Το κινεζικό προξενείο διαμαρτυρήθηκε για τον τραυματισμό Κινέζων τουριστών στη Μασσαλία. Στη διαμαρτυρία του η διπλωματική αποστολή της Κίνας ζήτησε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους στη Γαλλία που φλέγεται από τις διαδηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Κινέζων τουριστών στη Μασσαλία δέχθηκε επίθεση με πέτρες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, το γενικό προξενείο της Κίνας στην πόλη υπέβαλε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Το τουριστικό λεωφορείο δέχθηκε επίθεση την Πέμπτη (29.06.2023), όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, στη διάρκεια των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει σε πολλές γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο την Τρίτη, 27 Ιουνίου, του 17χρονου νεαρού από τα πυρά αστυνομικού στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού.

Πλέον οι Κινέζοι τουρίστες που επέβαιναν στο λεωφορείο έχουν αναχωρήσει από τη Γαλλία, επεσήμανε το κινεζικό γενικό προξενείο.

Εξάλλου, το προξενείο κάλεσε τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στη Γαλλία ή που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκεί να «είναι προσεκτικοί» και να επιδεικνύουν «σύνεση», λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τις τελευταίες ημέρες τη χώρα (κάτω φωτογραφία, Μασσαλία – Reuters).

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο λεωφορείο με τους Κινέζους τουρίστες στη Μασσαλία:

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.



Their bus repeatedly came under attack.



Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this.pic.twitter.com/vDXDBLYka9