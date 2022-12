Το επεισόδιο με τα ρωσικά πλοία έγινε στα στενά του Οτράντο, ένα σημείο στρατηγικής σημασίας, καθώς περνάει από εκεί ο αγωγός Trans Adriatic Pipeline (TAP) και άλλα υποβρύχια καλώδια διαδικτύου.

Η ομάδα κρούσης (CSG) του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS George HW Bush βρίσκεται από τις 20 Δεκεμβρίου στην Αδριατική Θάλασσα, όπου μία ρωσική φρεγάτα φαίνεται να την «ακολουθεί».

Σύμφωνα με το Itamilradar, τουλάχιστον δύο μονάδες του ρωσικού ναυτικού έχουν μπει στη νότια Αδριατική για να ακολουθήσουν το CSG του USS HW Bush. Η ομάδα κρούσης αποτελείται από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το καταδρομικό κλάσης Ticonderoga USS Leyte Gulf, το αντιτορπιλικό ITS Andrea Doria και μια φρεγάτα κλάσης Bergamini (ITS Carabiniere).

Ένα πλοίο του του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, είτε η φρεγάτα Admiral Flota Kasatonov είτε μία κορβέτα κλάσης Steregushchiy, πλησίασαν πολύ κοντά τα πλοία, σε απόσταση μικρότερη των 4,5 χιλιομέτρων.

Στην Αδριατική Θάλασσα, υπάρχει και ακόμη ένα ρωσικό πλοίο, το δεξαμενόπλοιο Akademik Pashin το οποίο τροφοδοτεί συχνά ρωσικές μονάδες στο Ιόνιο πέλαγος και σήμερα πλέει μεταξύ Απουλίας και Αλβανίας. Η κατάσταση στην περιοχή περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο, όταν ένα ελικόπτερο Sikorsky MH-60R του αμερικανικού ΠΝ άρχισε να περιπολεί ολόκληρη τη νότια Αδριατική. Στην ίδια περιοχή, σήμερα το πρωί επιχειρούσε και ένα αεροσκάφος ATR P-72A της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

⚓️ The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic #NATO #Russia #Ukraine https://t.co/aBzkskVBcC

Σύμφωνα με το Itamilradar, που παρακολουθεί τακτικά τις κινήσεις των πλοίων στην περιοχή, το ρωσικό τάνκερ «Akademik Pashin» έμεινε ακινητοποιημένο στο κανάλι του Οτράντο για περίπου 3 ώρες, ενώ άρχισε να φεύγει προς το Ιόνιο τις απογευματινές ώρες.

Thanks to additional spots from @d_viekass and analysis from @ItaMilRadar, I’ve updated the CSG 10 spot. Not sure about both of the Bergamini class but the lengths seem reasonable. I do think the supply ship is the USNS Arctic (223M) vs. USNS Kanawha (203M) https://t.co/jUMDRRlsGB pic.twitter.com/f4oa4zBqBF