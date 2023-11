Ένα επεισόδιο μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (14.11.2023) σε διεθνή ύδατα, όταν οι δύτες του αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού τραυματίστηκαν ελαφρά από το σόναρ ενός κινεζικού πολεμικού πλοίου.

Πιο αναλυτικά, η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίας HMAS Toowomba έπλεε σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της ΑΟΖ της Ιαπωνίας, όταν δέχτηκε τη «μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική» ενέργεια του πολεμικού πλοίου της Κίνας.

Η φρεγάτα εκτελούσε μια αποστολή του ΟΗΕ, όταν τα στελέχη της διαπίστωσαν ότι μπλέχτηκαν δίχτυα στις προπέλες της και έτσι έπεσαν δύτες στη θάλασσα για να τα απομακρύνουν. Το πλήρωμα ενημέρωσε τα παραπλέοντα πλοία ότι εκτελούν εργασίες.

Όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Αυστραλίας, το πολεμικό πλοίο της Κίνας πλησίασε τη φρεγάτα και ενεργοποίησε το ισχυρό υποθαλάσσιο σόναρ του, με αποτέλεσμα τα ηχοβολιστικά κύματα να προκαλέσουν ελαφρείς τραυματισμούς στους δύτες, οι οποίοι ανέβηκαν άρον άρον στην επιφάνεια.

BREAKING: ABC News reports that Australian naval personnel from HMAS Toowoomba, which was operating in international waters off Japan, have 'sustained minor injuries after being subjected to sonar pulses from a Chinese warship'. pic.twitter.com/XRCNoB7TNp