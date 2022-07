Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσαν τελικά τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου βρισκόταν σε ανεξέλεγκτη κάθοδο προς την ατμόσφαιρα της Γης αναφέρει η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία σημαίνοντας λήξη του συναγερμού.

Πρόκειται για τον πύραυλο Long March 5B βάρους 23 τόνων που μετέφερε την εργαστηριακή μονάδα Wentian, απογειώθηκε από το νησί Χαϊνάν στις 2:22 μ.μ. τοπική ώρα, την Κυριακή 24 Ιουλίου, και η μονάδα προσδέθηκε με επιτυχία στο τροχιακό φυλάκιο της Κίνας.

Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι ο κινεζικός πύραυλος προσγειώθηκε στην Γη θεωρείται κάτι το φυσιολογικό, καθώς ο στόχος δεν ήταν να ταξιδέψει στο διάστημα, αλλά να δώσει ώθηση στο διαστημόπλοιο που μεταφέρει, ώστε αυτό να μπορέσει να βγει από την ατμόσφαιρα.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX