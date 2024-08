Επίδειξη δύναμης του Ισραήλ πάνω από τη Βηρυτό: Αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου πριν την ομιλία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ

Επίδειξη δύναμης πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό πραγματοποίησαν σήμερα 6.8.2024 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, μόλις λίγα λεπτά πριν το διάγγελμα που επρόκειτο να απευθύνει ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Όπως αναφέρι η Jerusalem Post, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, την Βηρυτό, σπάζοντας το φράγμα του ήχου και προκαλώντας έτσι έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι κάτοικοι της Βηρυτού είχαν χρόνια να βρεθούν αντιμέτωποι με ανάλογο φαινόμενο.

Η χαμηλή πτήση των Ισραηλινών μαχητικών έγινε λίγα λεπτά πριν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, ξεκινήσει ομιλία του, με αφορμή την συμπλήρωση μιας εβδομάδας από τη μέρα που το Ισραήλ «εξουδετέρωσε» τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της εξτρεμιστικής οργάνωσης, Φουάντ Σουκρ.

Breaking



Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut



This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6