Επική αντίδραση! Έδινε live συνέντευξη και σκαρφάλωσε η γάτα στο κεφάλι του – video

Η γάτα του ήθελε να του κάνει τη ζωή δύσκολη στη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην Πολωνία.

Ο Dr Targalski αντιμετώπισε με απίστευτη ψυχραιμία το γεγονός ότι η γάτα του σκαρφάλωσε στους ώμους του.

Δεν πτοήθηκε καθόλου και συνέχισε να αναλύει την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία.

Και μπορεί να του φάνηκε διασκεδαστικό, αλλά ο Dr Targalski συνέχισε ατάραχος ακόμα και όταν ο γάτος του moggy τύλιξε την ουρά του γύρω από το πρόσωπό του.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018