Επιτελείο Τραμπ: «Οι εκλογές δεν τελείωσαν»

Άρνηση πραγματικότητας κάνει το επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά και ο ίδιος αφού την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν έχει καταφέρει να «γυρίσει» το αποτέλεσμα σε δυο Πολιτείες, στην Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια δεν δέχονται το αποτέλεσμα.

«Οι εκλογές δεν τελείωσαν. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, Πρόεδρος θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

As Biden is closing in on Pennsylvania, and thus the presidency, the Trump campaign is making clear they are going to contest the outcome. In a statement, attorney Matt Morgan says, “This election is not over…Once the election is final, President Trump will be re-elected.”