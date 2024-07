Επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό: Θρίλερ με το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ – Άγνωστο αν ζει ή αν σκοτώθηκε

O επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ ήταν ο στόχος της αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ στη Βηρυτό. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είναι ζωντανός, ενώ άλλες πληροφορίες τον θέλουν να είναι νεκρός.

Ο Φουάντ Σουκρ, που είναι ο υπ’ αριθμόν 1 του επιχειρησιακού σκέλους της Χεζμπολάχ, και βρέθηκε στο στόχαστρο της επιδρομής του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό την Τρίτη 30 Ιουλίου, «ευθύνεται» για την επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν. «Στόχος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ που ευθύνεται για τη δολοφονία 12 παιδιών και εφήβων στο Majdal Shams», σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Να σημειωθεί ότι ο Φουάντ Σουκρ, είναι επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ για την αιματηρή επίθεση κατά Αμερικανών πεζοναυτών το 1983 στη Βηρυτό.

initial reports of the killing of Fuad Shukr, Hezbollah’s top military official and Nasrallah’s military adviser pic.twitter.com/IVtvg6sg9f

Ο Σουκρ είναι ζωντανός, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ενώ πηγές ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρουν ότι κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Looks like a precise operation by #Israel against #Hezbollah in Dahiyeh today. Some reports suggest it was a targeted killing. pic.twitter.com/E9MA7JKEs6