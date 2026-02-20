Eric Dane: Η τελευταία συνέντευξη του ηθοποιού και η σκληρή μάχη μέχρι το τέλος – «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Eric Dane, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση). Ο ηθοποιός, γνωστός από την συμμετοχή του στο Grey’s Anatomy και στο Euphoria, έφυγε σε ηλικία 53 ετών, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός, Eric Dane, που άφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη έκανε γνωστή την είδηση ότι πάσχει από την νόσο ALS περίπου ένα χρόνο πριν, ενώ από τότε, δεν φοβόταν να εμφανιστεί δημόσια και να δώσει συνεντεύξεις κατά τις οποίες μιλούσε για τις δυσκολίες της νόσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία του συνέντευξη έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 στο διαδικτυακό πάνελ του οργανισμού I AM ALS στην οποία ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy χαρακτήρισε την ασθένεια ως «κάτι φρικτό», ενώ αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του εμπειρία με τη νόσο όσο και στον ρόλο του στη σειρά Brilliant Minds, όπου υποδυόταν έναν άνδρα που έχει διαγνωστεί με ALS.

Όπως είχε επισημάνει, η σύμπτωση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική του ζωή ήταν έντονη.

Ο μονόλογός του στη σειρά Brilliant Minds ακουγόταν βαθιά προσωπικός, σχεδόν βιωματικός, με τα λόγια του να ξεπερνούν τα όρια του σεναρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν δύσκολο. Υπήρχαν στιγμές που ήταν σχεδόν αδύνατο να πω τις ατάκες μου», είχε εξομολογηθεί. «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό. Το ξέρουμε και οι δύο. Δεν έχω ξαναπαίξει χαρακτήρα που να περνά κάτι που βιώνω κι εγώ σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική μου ζωή και είναι περίεργο», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, «είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από τον ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις», περιγράφοντας τη λεπτή γραμμή και δύσκολη να μην προσπεράσεις ανάμεσα στην υποκριτική και την προσωπική του πραγματικότητα.

«Έχω δύο κόρες στο σπίτι», είπε, αναφερόμενος στις κόρες του Μπίλι, 15 ετών, και Τζόρτζια, 14 ετών, όπως μεταδίδει το People. «Θέλω να τις δω, ξέρετε, να αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, να παντρεύονται και ίσως να κάνουν εγγόνια. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτό», είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη.

Η πρώτη αποκάλυψη για τη νόσο

Τον Απρίλιο του 2025 αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τη διάγνωσή του. Ο Eric Dane είχε επιλέξει να μιλά ανοιχτά για τη νόσο ALS από την οποία έπασχε, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America είχε περιγράψει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, αναφέροντας ότι όλα ξεκίνησαν με αδυναμία στο δεξί του χέρι, η οποία σταδιακά επιδεινώθηκε.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως οι σωματικοί περιορισμοί είχαν ήδη επηρεάσει την καθημερινότητά του. «Είμαι αρκετά περιορισμένος στο τι μπορώ να κάνω σωματικά», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι δεν θα τον κατηγορούσε κανείς αν «κλεινόταν στο δωμάτιό του και περνούσε μέρες κλαίγοντας».

«Δυνατός» μέχρι το τέλος

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο Έρικ Ντέιν τόνιζε συνεχώς τη σημασία της ενημέρωσης και της έρευνας γύρω από τη νόσο. «Είναι σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τι είναι το ALS και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε», είχε επισημάνει στην τελευταία του συνέντευξη.

Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπρέπειας και δύναμης απέναντι σε μια ιδιαίτερα σκληρή ασθένεια.

Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα

Το ABC και το 20th Television εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία υπογραμμίζουν: «Το εξαιρετικό του ταλέντο και η αξέχαστη παρουσία του στο «Grey’s Anatomy» άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο κοινό σε όλο τον κόσμο, ενώ το θάρρος και η αξιοπρέπεια που επέδειξε κατά τη μάχη του με τη νόσο ALS ενέπνευσαν πολλούς. Η σκέψη και η καρδιά μας βρίσκονται στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, καθώς και στους πολλούς θαυμαστές του των οποίων οι ζωές επηρεάστηκαν από το έργο του».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός, Αλίσα Μιλάνο (Alyssa Milano) η οποία συνεργάστηκε με τον σταρ στη σειρά «Charmed», σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου, εκείνη τη σπίθα στα μάτια του Έρικ, ακριβώς πριν πει κάτι που θα σε έκανε είτε να φτύσεις το ποτό σου από τα γέλια, είτε να αναθεωρήσεις ολόκληρη την κοσμοθεωρία σου. Είχε ένα εξαιρετικά αιχμηρό χιούμορ. Λάτρευε το παράλογο των πραγμάτων. Του άρεσε να αιφνιδιάζει τους ανθρώπους. Όταν όμως ήταν κάτι για τις κόρες του ή για την Ρεμπέκα όλα μέσα του μαλάκωναν. Τις είχε πάντα στη σκέψη του, ακόμη και όταν δεν ήταν εκεί. Ήταν φανερό από τον τρόπο που άλλαζε η χροιά της φωνής του κάθε φορά που έλεγε τα ονόματά τους. Μια πραγματικά υπέροχη οικογένεια».

Η Καναδή ηθοποιός Νίνα Ντόμπρεβ (Nina Dobrev,) η οποία ήταν συμπρωταγωνίστρια του Ντέιν στην ταινία «Redeeming Love» του 2022 σε story της στο Instagram έγραψε: «Ήταν ένας άνθρωπος ζεστός, γενναιόδωρος, πάντα προετοιμασμένος και με τεράστιο πάθος για την τέχνη του…η ALS είναι μια σκληρή και αμείλικτη ασθένεια. Είθε η μνήμη του να εμπνεύσει περισσότερη έρευνα, ενημέρωση και πρόοδο προς την εύρεση θεραπείας. Θα μας λείψει βαθιά. Στέλνω την αγάπη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Τράβις Βαν Γουίνκλ (Travis Van Winkle) συμπρωταγωνιστής του ηθοποιού στη σειρά δράσης «The Last Ship», σημείωσε σε story στο Instagram. «Έμαθα τόσα πολλά από τον Έρικ. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Με θλίβει βαθιά το γεγονός ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά του. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, φίλε μου».