Ερντογάν: Απειλεί με απέλαση Γάλλους καθηγητές πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης

Στην Τουρκία του Ερντογάν Γάλλοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Galatasaray της Κωνσταντινούπολης ζητούν την ανανέωση των αδειών εργασίας, χωρίς αποτέλεσμα, κινδυνεύοντας με απέλαση. Η στάση των τουρκικών αρχών ερμηνεύεται ως αντίποινα στις επικρίσεις του Παρισιού προς την κυβέρνηση της Άγκυρας.

Εν μέσω της έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γαλλία καθηγητές του Πανεπιστημίου Galatasaray της Κωνσταντινούπολης κάλεσαν σήμερα, Τρίτη (23.02.2021) τις τουρκικές αρχές να τους χορηγήσουν άδειες εργασίας, έπειτα από καθυστέρηση πολλών μηνών.

«Ζητούμε την χορήγηση αδειών εργασίας που νομιμοποιούν την παραμονή των Γάλλων καθηγητών και τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν την αποστολή τους προς τους φοιτητές», δήλωσαν Γάλλοι και Τούρκοι καθηγητές, αναφέρεται σε κοινή τους ανακοίνωση που αναγνώσθηκε μπροστά από το Πανεπιστήμιο.

They even have regulations hindering French teachers! 😳 Fascistic land! #Turkey https://t.co/PygLVdPkAx