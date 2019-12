Προκαλεί ακόμη και από το έδαφος της Τυνησίας ο Ταγίπ Ερντογάν, στην απόπειρά του να εμφανιστεί “σταθεροποιητικός παράγοντας” στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τυνήσιο ομόλογό του Καΐς Σαγιέντ, μετά την αιφνίδια συνάντησή τους, ο Ερντογάν υποστήριξε πως η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο στην συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, παρά το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η συμφωνία “διαγράφει” από τον χάρτη ελληνικά νησιά!

“Το να έχει λόγο η Ελλάδα για την συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης είναι εκτός συζήτησης”, είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι πιστεύει πως η Τυνησία θα μπορούσε να έχει “πολύτιμη και εποικοδομητική συμβολή” για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Λιβύη.

Ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ της επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στην Λιβύη το συντομότερο δυνατόν, καθώς όπως είπε, η κρίση στη Λιβύη επηρεάζει όχι μόνο την ίδια τη χώρα αλλά και τις γειτονικές της, όπως την Τυνησία.

Ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να καταφερθεί εναντίον του Στρατάρχη Χαφτάρ που ηγείται των Ενόπλων Δυνάμεων στην Λιβύη και πολιορκεί την Τρίπολη, προκειμένου να ανατρέψει την κυβέρνηση του Σάρατζ, με τον οποίο υπέγραψε την επίμαχη συμφωνία ο Τούρκος Πρόεδρος. “Ο Χαφτάρ δεν έχει «νόμιμο ρόλο», διεθνώς αναγνωρισμένη είναι μόνον η κυβέρνηση της Τρίπολης υπό τον Αλ Σάρατζ”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Τομπρούκ, που βρίσκεται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση της Τρίπολης του Σάρατζ, αμφισβητούσε ευθέως τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “φαίνεται να θεωρεί ότι δεν υπάρχει Κρήτη, ότι δεν υπάρχει Κύπρος και αυτό είναι μια τεράστια γεωγραφική καταστροφή”. Μάλιστα ο απεσταλμένος της κυβέρνησης του Τομπρούκ κατηγόρησε τον Ερντογάν πως ενεργεί σαν σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πολιτική του προκαλεί εντάσεις στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο Ερντογάν έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τύνιδα, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη για συνομιλίες με τον Σαγιέντ. Ο Τυνήσιος πρόεδρος την Δευτέρα είχε συναντηθεί με εκπροσώπους του Ανωτάτου Συμβουλίου Λιβυκών Πόλεων και Φυλών, για να συζητήσει μια πιθανή πρωτοβουλία για την επίλυση της λιβυκής κρίσης.

Greece has no say in Turkey's deal with Libya, says Erdoğanhttps://t.co/9Z2Pd0poL8 pic.twitter.com/yu7ArOLeo2

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) December 25, 2019