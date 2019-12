Αιφνιδιαστικά στην Τυνησία ο Ερντογάν

Η επίσκεψη Ερντογάν στην Τυνησία δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά αυτό έγινε αφού ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στη βορειοαφρικανική χώρα για συνομιλίες με τον πρόεδρό της, Καΐς Σαγιέντ.

Εκείνο που εξακολουθεί να κρατά… ως επτασφράγιστο μυστικό η Άγκυρα είναι ο σκοπός της επίσκεψης Ερντογάν στην Τυνησία.

Erdoğan will hold talks with Tunisia's President Kais Saied. It is expected that the leaders will discuss about the latest situation in Libya and in the Mediterranean. pic.twitter.com/WLX72zZIIR

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ερντογάν αναφέρεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος συνοδεύεται σε αυτό το ταξίδι του από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ, τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Χακάν φιντάν, τον διευθυντή επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και τον προεδρικό εκπρόσωπο Ιμπραήμ Καλίν.

Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σύμφωνα πάντως με τουρκικά ΜΜΕ, θα υπογραφούν συμφωνίες σχετικά με τη Μεσόγειο…

#Turkish President Erdoğan meets with #Tunisia's President Saied

Turkish FM Çavuşoğlu, the head of Turkish Intelligence Fidan and Defence Minister Akar were present at the meeting.

Some agreements regarding Mediterranean will be signed, Turkish news agencies reported. pic.twitter.com/vnGrFFnr39

