Πιο «αισιόδοξος» από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την αγορά των F-16 από τις ΗΠΑ και έστειλε μήνυμα στην Ουάσιγκτον πως «δεν τα χρησιμοποιήσαμε ποτέ εναντίον της Ελλάδας και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε στο μέλλον».

Στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς στο μέλλον και αναφέρθηκε στην προοπτική αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ.

Αυτό μεταδίδει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ραγκίπ Σοϊλού, αλλά και το πρακτορείο Anadolu σχετικά με όσα δήλωσε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μήνυμα φιλίας προς την Ελλάδα και τις ΗΠΑ έρχεται μετά τις δηλώσεις της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια», αναφέρει μεταξύ άλλων η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Erdogan on Greece says his aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.



“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece moving forward”



He basically responded to the US Senators on their concerns regarding the sale pic.twitter.com/2UUXY6HUu6