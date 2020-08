Στην Αγιά Σοφιά βρέθηκε και πάλι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογά, για την προσευχή της Παρασκευής.

Σε δηλώσεις του δεν έκρυψε την οργή του για τη συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

“Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Η Μέρκελ μου ζήτησε να σταματήσουμε τις γεωτρήσεις. Τώρα τις ξεκινούμε και πάλι. Ενημερώσαμε σχετικά την Μέρκελ”, είπε ο Ερντογάν.

“Τι κάνουν εκεί η Ελλάδα και η Αίγυπτος; Αφού υπογράψαμε τη συμφωνία με τη Λιβύη, όλοι έπεσαν σε αυτό το γεγονός.

Αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν έχει αξιοπρέπεια. Η Μέρκελ μου ζήτησε να σταματήσω τις εργασίες γεώτρησης. Είπαμε, “Εάν εμπιστεύεστε την Ελλάδα, θα σταματήσουμε να δουλεύουμε για μερικές εβδομάδες, αλλά εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε.”

Δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους και τώρα συνεχίζουμε αμέσως τις εργασίες γεώτρησης. Θα συνεχίσουμε τη συμφωνία μας με τη Λιβύη με αποφασιστικότητα. Ειδικά στις ναυτιλιακές δικαιοδοσίες, δεν χρειάζεται καν να διαπραγματευτούμε με εκείνους που δεν έχουν δικαιώματα ή νόμους”, είπε ο Ερντογάν.

#BREAKING 'There's no need for discussion with those who have no rights, especially in maritime zones,' says Turkish President Erdogan