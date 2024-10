Ερντογάν: Η Τουρκία θα έχει το δικό της Iron Dome και πύραυλο μεγάλης εμβέλειας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα (29.10.2024) ότι η Τουρκία κατασκευάζει τον «χαλύβδινο αντιαεροπορικό θόλο» αντίστοιχο με το περίφημο Iron Dome του Ισραήλ, ενώ δήλωσε επίσης ότι αναπτύσσεται πύραυλος μεγάλης εμβέλειας.

«Αν κάποιοι έχουν τον σιδερένιο θόλο, εμείς θα έχουμε τον χαλύβδινο θόλο», είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έπειτα πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα αναπτύξει τις πυραυλικές ικανότητές της, με στόχο να κατασκευαστούν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Τούρκος Πρόεδρος συμμετείχε στην τελετή παράδοσης στην τουρκική Χωροφυλακή του τουρκικής κατασκευής ελικοπτέρου γενικής χρήσης Gokbey από την Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (ΤΑΙ), η οποία την περασμένη εβδομάδα, στις 23 Οκτωβρίου, έγινε στόχος τρομοκρατικής ενέργειας.

Locally designed and produced Turkish utility helicopter Gokbey is being delivered to Turkish gendarmarie today.



It is produced by TAI, which had been attacked by PKK in Ankara just a few days ago.



Gokbey is using locally produced avionics and engines pic.twitter.com/Pn3pZ6ihSm