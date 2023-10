«Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ώρες μετά την βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών της χώρας και καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση.

«Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών (της Τουρκίας) δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το κοινοβούλιο – μετά τον τραυματισμό δύο αστυνομικών στην επίθεση, κατά την οποία οι δύο δράστες σκοτώθηκαν.

«Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί «νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης» της Τουρκίας.

Σημειώνεται πως το πρωί της Κυριακής το βανάκι με τους 2 τρομοκράτες σταμάτησε έξω από το κτήριο του υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα και στη συνέχεια οι δύο δράστες έριξαν ρουκέτα με ένα αντιαρματικό όπλο τύπου LAV.

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην ‘Αγκυρα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

Greece strongly condemns today’s terrorist attack in Ankara.

We express our solidarity with the people and Government of Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/HGnj7qHbzr