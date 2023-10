Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει καρέ – καρέ το τρομοκρατικό χτύπημα στο υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το βανάκι με τους 2 τρομοκράτες σταμάτησε έξω από το κτήριο του υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ένας εξαπέλυσε ρουκέτα με ένα αντιαρματικό όπλο τύπου LAV. Συντρίμμια και καπνός παντού. Και οι 2 έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς.

Ο εισαγγελέας της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση.

Δείτε καρέ – καρέ την επίθεση:

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷.#Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv