Η προεκλογική εκστρατεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει εν όψει των εκλογών του 2023, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να παραχωρεί καθημερινά ομιλίες τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Το απόγευμα της Κυριακής (09.10.2022), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση και στην 6η Συνάντηση Νέων του Ιδρύματος Νεολαίας της Τουρκίας (TÜGVA). “Βλέπω αποφασιστικότητα, θέληση και ενέργεια στα νιάτα μας. Ο Γαλιλαίος φυλακίστηκε, η Ferrari δεν το έβαλε κάτω και κατασκεύασε το καλύτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο στον κόσμο. Ο Μέσι, που λέγεται ότι δεν μπορούσε να αθληθεί λόγω έλλειψης αυξητικής ορμόνης, έγινε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ο Μπετόβεν έχασε την ακοή του, αλλά βρέθηκε στην κορυφή της μουσικής Ιστορίας με τις συνθέσεις του… Αυτό που σας ζητώ είναι το εξής: Να μην εγκαταλείψετε τα όνειρά σας, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να εργαστείτε και να επιμείνετε…”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θλιβερή ήταν η εικόνα στις εξέδρες του γηπέδου “Σινάν Ερντέμ”, όπου χιλιάδες νέοι κρατούσαν πανό για τη μετατροπή της Αιγιάς Σοφιάς σε τζαμί και κάποια που έγραφαν “Ο 21ος αιώνας ανήκει στην Τουρκία” και “Θα είμαστε μαζί σου μέχρι τον θάνατο”.

Banners displayed in a youth convention led by President #Erdogan today tells a lot about how Turkey's young people get indoctrinated:



* The 21st century belongs to Turkey

* Conversion of Hagia Sophia is harbinger of the liberation of Aqsa Mosque

* We are with you till death pic.twitter.com/VAZRUZaCM1