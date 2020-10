Ερντογάν σε Μέρκελ: Υποκύψατε στον εκβιασμό της Ελλάδας και της Κύπρου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ πως οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα δεν είναι επαρκείς για να ξεπερασθούν τα προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την ΕΕ, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Ερντογάν.

Σύμφωνα με τη τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν μίλησε στην Μέρκελ μέσω τηλεδιάσκεψης και της είπε πως η ΕΕ «υπέκυψε στον εκβιασμό» της Ελλάδας και της Κύπρου.

“Σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέκυψε στις πιέσεις και τους εκβιασμούς την Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης παρά την με καλές προθέσεις προσέγγιση της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε πως τα μεγάλα συμφέροντα της ΕΕ δεν θα έπρεπε να θυσιαστούν για μικροσυμφέροντα λίγων κρατών-μελών”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

