Την ενόχλησή του για την στάση της Γερμανίας, όπως αυτή εκφράστηκε τόσο από τον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, όσο και από την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, δεν έκρυψε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε διπλωματική μεν γλώσσα, αλλά με σαφήνεια, ο Ερντογάν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Όλαφ Σολτς, είπε πως η Άγκυρα αναμένει από το Βερολίνο «να επιστρέψει στην ουδέτερη στάση σχετικά με τις ελληοτουρκικές σχέσεις», τουλάχιστον όπως μεταδίδει το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#BREAKING Ankara expects Germany to return to its neutral stance on Türkiye-Greece relations, President Erdogan tells Chancellor Scholz over phone pic.twitter.com/VZGOlYxn5S