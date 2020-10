Ερυθρά Θάλασσα: Στα σαγόνια καρχαρία κολυμβητές

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα όταν πέντε άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία περίπου δύο μέτρων, στο καταδυτικό σημείο “Ρας Μοχάμεντ”, κοντά στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Από την επίθεση του καρχαρία στην Ερυθρά Θάλασσα τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι – εκ των οποίων δύο Ουκρανοί, μητέρα και γιος. Το γεγονός καταγράφει η αιγυπτιακή εφημερίδα “Αλ Αχράμ”, επικαλούμενη και επίσημη δήλωση του υπουργείου Περιβάλλοντος της Αιγύπτου, σύμφωνα με την οποία, η αρμόδια υπουργός Γιασμίν Φουάντ έδωσε εντολή για την αναστολή όλων των καταδυτικών δραστηριοτήτων στην εν λόγω περιοχή που συγκεντρώνει πλήθος δυτών από όλον τον κόσμο.

Ο καρχαρίας, ο οποίος φαίνεται να προέρχεται από τον Ινδικό Ωκεανό, έκανε δύο επιθέσεις – κάτι που αποτελεί σπάνια περίπτωση για τις αιγυπτιακές ακτές, η οποία εξετάζεται από τους αρμοδίους που κατέφθασαν στην περιοχή.

12-year-old boy loses his arm after shark attack in Egypt https://t.co/qgflEb0So5