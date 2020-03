Μια κανονική οικογενειακή τραγωδία στις μέρες του κορονοϊού μεταδίδει το NBC News. Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αφορά μια αμερικανική οικογένεια με ιταλικές ρίζες, τους Φούσκο.

Η μητέρα και για γιαγιά της οικογένειας είναι η 73χρονη Γκρέις. Έχει 11 παιδιά και 27 εγγόνια. Κάθε Κυριακή πρωί πηγαίνουν όλοι μαζί στην εκκλησία. Κάθε Κυριακή βράδυ τους μαζεύει όλους στο σπίτι για δείπνο γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι.

The heavy toll of the coronavirus pandemic is hitting one large New Jersey family especially hard.



Four members of the extended family have died within days of each other, and four others are hospitalized, three of them in critical condition. https://t.co/sP5DJbJ3L0