Ευρωεκλογές 2024: Στο 23,9% η συμμετοχή στην ΕΕ μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής

Μειωμένη σε σχέση με το 2019 φαίνεται ότι είναι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές σήμερα Κυριακή (9.6.24) στις χώρες – μέλη της Ευρωαπαϊκής Ένωσης, σε κάποιες εκ των οποίων (όπως η Κροατία) καταγράφεται μεγάλη αποχή.

Σύμφωνα με το Europe Elects η συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) έφτανε στο 23,9%, εξαιρουμένης της Ελλάδας (στις 14:30 η συμμετοχή ήταν στο 26,1%).

Όπως τονίζει το Europe Elects, το ποσοστό αυτό είναι κατά 0,7 μονάδες μικρότερο από τις ευρωεκλογές του 2019, όταν υπήρξε η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωεκλογές από το 1994.

