Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεν βγήκε λευκός καπνός από τις Βρυξέλλες – Χωρίς συμφωνία η Σύνοδος Κορυφής

Χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία ολοκληρώνεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι ηγέτες της ΕΕ δεν συμφώνησαν τελικά για το πώς θα μοιραστούν τα κορυφαία αξιώματα.

Σύμφωνα με το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ολοκληρώνουν τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών χωρίς συμφωνία για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ, δήλωσαν οι δύο διπλωμάτες, παρά τις προηγούμενες ελπίδες που υπήρχαν ότι ήταν δυνατό να τα καταφέρουν.

Αυτό που φαινόταν κοντά σε μία ολοκληρωμένη συμφωνία για τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ, αποδείχτηκε πολύ πιο περίπλοκο.

Μία ασυνήθιστα πρώιμη συναίνεση φάνηκε να αναδύεται γύρω από τα προτιμώμενα ονόματα που θα καθίσουν στο τραπέζι της κορυφής της ΕΕ:

Η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα από τη Μάλτα ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Εσθονή Κάγια Κάλας ως επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, μία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε νωρίς, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να «ρίχνει» την ιδέα να διαχωρίσει τη συζήτηση για τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Χρήσιμο βήμα» αποκάλεσε ο Σαρλ Μισέλ την άτυπη Σύνοδο Κορυφής που έληξε χωρίς συμφωνία.

Ο Βέλγος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε δηλώσεις του στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη 18 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας) υποστήριξε ότι ήταν «απόλυτα σαφές» ότι ο σκοπός της άτυπης συνάντησης δεν ήταν να ληφθεί απόφαση για τις κορυφαίες θέσεις, αλλά μάλλον να υπάρξει «σε βάθος ανταλλαγή απόψεων» για τους υποψηφίους.

«Ο σκοπός απόψε δεν ήταν να πάρουμε μία απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σαρλ Μισέλ είπε ότι η κατανομή των θέσεων θα οριστικοποιηθεί στην επίσημη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μισέλ είπε ότι δύο αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τον Ιούνιο: Η μία σχετίζεται με τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ και η άλλη σχετικά με τη στρατηγική της ατζέντα.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε για μία ομάδα και πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα», είπε, προσθέτοντας ότι η διευθέτηση του θέματος μέχρι το τέλος του μήνα είναι «συλλογικό καθήκον».

No decision on EU top jobs yet. But expected at the next #EUCO still in June – says @eucopresident https://t.co/ykRDANPY1g