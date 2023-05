Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου που προβλέπει οι χώρες της ΕΕ να αγοράσουν από κοινού πυρομαχικά για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η Σουηδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι οι πρεσβευτές ενέκριναν την απόφαση “να υποστηριχθούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την κοινή προμήθεια πυρομαχικών και πυραύλων”.

