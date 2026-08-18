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Φιλιππίνες: Το κίνητρο του μαθητή που πυροβόλησε και σκότωσε συμμαθητή του στο σχολείο πριν αυτοκτονήσει ψάχνουν οι αρχές

Το σχολικό ίδρυμα είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου
Η στιγμή της επίθεσης
Η στιγμή της επίθεσης
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Μαθητής σε καθολικό λύκειο στο πανεπιστήμιο Ατενέο στις Φιλιππίνες πυροβόλησε και σκότωσε συμμαθητή του και έπειτα αυτοκτόνησε, με το περιστατικό να μεταδίδεται «ζωντανά» στα social media!

Ο μαθητής βιντεοσκόπησε και μετέδωσε απευθείας τον εαυτό του να πυροβολεί και να σκοτώνει συμμαθητή του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες την Τρίτη (18.08.2026), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό, το δεύτερο παρόμοιο στο εσωτερικό σχολείου της χώρας μέσα σε δυο μήνες, συνέβη στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται, επίσης, λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.

«Ερευνα βρίσκεται σε εξέλιξη (…) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε η επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ.

Κατά τις αρχικές πληροφορίες, τουλάχιστον δύο ακόμη μαθητές τραυματίστηκαν.

Στο βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.

Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.

«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (…) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.

Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.

Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.

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