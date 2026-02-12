Financial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στα κεντρικά της Κομισιόν – «Στόχος» η πώληση ακινήτων

Μια συγκλονιστική υπόθεση ήρθε σήμερα (12.02.2026) στο φως της δημοσιότητας από αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times για έφοδο των βελγικών αστυνομικών δυνάμεων στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, οι Financial Times, βάσει πληροφοριών από δύο πηγές με γνώση της επιχείρησης, αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Κομισιόν, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Ο λόγος που οι έρευνες επικεντρώθηκαν εκεί είναι ότι αντικείμενο της υπόθεσης είναι τυχόν παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης επιτροπής, όταν δηλαδή ο Γιοχάνες Χαν ήταν Επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2024 και μετά το τέλος της θητείας του διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Εκείνη την εποχή, η Κομισιόν υποστήριζε ότι η πώληση έγινε κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίν Χολεβότ.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» πρόσθεσε η ίδια στη συνέχεια.

Η Olaf, η αρμόδια αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, ενώ η Κομισιόν, η SFPIM και ο Χαν δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.