Στη Φινλανδία, είκοσι επτά είναι οι τραυματίες, οι 26 μαθητές Γυμνασίου, από την κατάρρευση της πεζογέφυρας στην πόλη Έσποου κοντά στο Ελσίνκι.

Τα παιδιά μετείχαν σε μια ομάδα μαθητών ηλικίας 14-15 ετών που πήγαιναν εκδρομή συνοδευόμενα από τους καθηγητές τους, όπως είπε ένας νοσοκομειακός γιατρός, στο Έσποου της Φινλανδίας έξω από το Ελσίνκι. Σύμφωνα με τον Εέρο Χιρβενσάλο, τα περισσότερα από τα παιδιά έχουν τραυματιστεί στα χέρια και τα πόδια τους.

Οι 26 μαθητές και ο ένας ενήλικας τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μία προσωρινή πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου. Ευτυχώς, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, δεν απειλείται η ζωή κανενός.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα.

Η προσωρινή γέφυρα είχε κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ!

Τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες διακρίνονται τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να κείτονται στο έδαφος και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Σαούλι Νιινίστο εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, με ανάρτησή του στα social media.

#Finland – Espoo bridge collapse injures 24, most of them children https://t.co/N72EoVIOv0