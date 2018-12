“Φλέγεται” η Αλβανία από φοιτητικές διαδηλώσεις – Στο στόχαστρο ο Ράμα!

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν στα Τίρανα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Κορυτσά στον νότο, το Ελμπασάν στο κέντρο και το Δυρράχιο στα δυτικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Στα δημόσια πανεπιστήμια, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 160 έως 2.560 ευρώ, ποσό σημαντικό στη γειτονική μας χώρα όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται σε περίπου 350 ευρώ.

Albanian #students continue their #protest in front of Ministry of Education in #Tirana against university fees, demanding lower fee and good conditions in dormitories. #Albania #Tirane pic.twitter.com/YJf66wLp94

