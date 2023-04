Καθηγητής σε Λύκειο της Φλόριντα απολύθηκε αφότου ζήτησε από τους μαθητές του να κάνουν κάτι απολύτως μακάβριο. «Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σας, γράψτε τη νεκρολογία σας».

Ο Αμερικανός καθηγητής ψυχολογίας ενός Λυκείου της Φλόριντα των ΗΠΑ έχασε τη δουλειά του. Ο λόγος ήταν η εντολή που έδωσε στους μαθητές του για ένα ιδιαίτερο θέμα έκθεσης: «Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σας, γράψτε τη νεκρολογία σας».

Ο Τζέφρι Κιν, 63 ετών, εξήγησε με μήνυμά του στο Facebook, ότι ήθελε να συνδέσει το μάθημά του με μία άσκηση που αποσκοπούσε στην προετοιμασία των μαθητών για τον κίνδυνο εισβολής ενόπλου στο λύκειό τους, κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Ο Κιν ζήτησε από τους μαθητές του να αποτυπώσουν στο χαρτί τις «εντυπώσεις» τους που συνδέονταν με αυτή την προσομοίωση και να σκεφτούν ποια είναι τα αίτια που έχουν ως συνέπεια να επαναλαμβάνονται οι σφαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις πιθανές θεραπείες των αιτίων και ως εκ τούτου να φανταστούν τη μεταθανάτια ζωή τους.

Ένα μικρό σημείωμα διευκρίνιζε «σας ευχαριστώ που συνειδητοποιείτε (…) ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά πρόθεση να σας ταράξω».

Την Τρίτη, 4 Απριλίου απολύθηκε!

Σε δελτίο Τύπου, που αναδημοσίευσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι σχολικές αρχές τον κατηγορούν ότι έδωσε μία «ακατάλληλη εργασία» στους μαθητές του. Ο ίδιος υπεραμύνθηκε της επιλογής του, μιλώντας στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο σκοπός «δεν ήταν να τους τρομάξω ή να τους κάνω να νομίζουν ότι θα πεθάνουν, αλλά να τους βοηθήσω να καταλάβουν τι είναι σημαντικό στη ζωή τους», είπε στο NBC.

Η απόλυσή του τον «άφησε άναυδο» όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox 5: «Μιλούσα στους μαθητές για τον κόσμο στον οποίο ζουν, για όπλα, για αυτούς που πυροβολούν…»!

Florida teacher fired for asking students to pen obituaries for active shooter drill https://t.co/MdJ9sJmMOZ