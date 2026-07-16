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Φλόριντα: Μαχητικό «έξυσε» τα κεφάλια ανθρώπων που ήταν σε παραλία – Τρομακτικό βίντεο

Η πτήση έγινε σε πολύ χαμηλότερο ύψος από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας και παρασύρθηκαν τα πολλά από τα αντικείμενα που ήταν στην παραλία
Μαχητικό αεροσκάφος
Μαχητικό αεροσκάφος περνάει πάνω από τα κεφάλια όσων ήταν στην παραλία
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Τον απόλυτο τρόπο έζησαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη (15.07.2026) όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος της ομάδας Blue Angels «έξυσε» τα κεφάλια των ανθρώπων που ήταν στη θάλασσα.

Τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν πρόβα για την παράστασή τους στην παραλία Πενσακόλα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πτήση έγινε σε πολύ χαμηλότερο ύψος από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Από τον αέρα παρασύρθηκαν τα πολλά από τα αντικείμενα που ήταν στην παραλία.

Μπορεί να μην αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος (λανθασμένη εκτίμηση του πιλότου), τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός των αεροδυναμικών επιδράσεων.

 

Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι του Ναυτικού ανέφεραν ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξετάζει τις συνθήκες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ελιγμό και πραγματοποιεί μια πλήρη αξιολόγηση ασφαλείας».

 

Οι «Blue Angels» χρησιμοποιούν πλέον τα ισχυρά μαχητικά F/A-18 Super Hornet, τα οποία προκαλούν σημαντικά ισχυρότερα ωστικά κύματα σε χαμηλό ύψος σε σύγκριση με τα προηγούμενα αεροσκάφη τους. Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας είναι ακόμη πιο κρίσιμη.

Οι Blue Angels αποτελούν την επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκαν το 1946 και θεωρούνται μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες ομάδες αεροπορικών επιδείξεων παγκοσμίως.

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