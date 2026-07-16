Φλόριντα: Μαχητικό «έξυσε» τα κεφάλια ανθρώπων που ήταν σε παραλία – Τρομακτικό βίντεο

Τον απόλυτο τρόπο έζησαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη (15.07.2026) όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος της ομάδας Blue Angels «έξυσε» τα κεφάλια των ανθρώπων που ήταν στη θάλασσα.

Τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν πρόβα για την παράστασή τους στην παραλία Πενσακόλα αυτό το Σαββατοκύριακο.

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Η πτήση έγινε σε πολύ χαμηλότερο ύψος από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Από τον αέρα παρασύρθηκαν τα πολλά από τα αντικείμενα που ήταν στην παραλία.

Μπορεί να μην αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος (λανθασμένη εκτίμηση του πιλότου), τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός των αεροδυναμικών επιδράσεων.

Dramatic video shows the U.S. Navy Blue Angels making a low-altitude flyover above Pensacola Beach, Florida, on Wednesday. Navy officials confirmed in a statement that Blue Angels leadership is “reviewing the circumstances surrounding the maneuver and conducting a thorough safety… pic.twitter.com/ZUa1ryk4X8 — ABC News (@ABC) July 15, 2026

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Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι του Ναυτικού ανέφεραν ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξετάζει τις συνθήκες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ελιγμό και πραγματοποιεί μια πλήρη αξιολόγηση ασφαλείας».

There’s a reason the FAA banned jets from flying over crowds at airshows.



Pete Hegseth’s tiny dick is going to get someone killed. pic.twitter.com/3haZj5oXWW — Cuckturd (@CattardSlim) July 15, 2026

Οι «Blue Angels» χρησιμοποιούν πλέον τα ισχυρά μαχητικά F/A-18 Super Hornet, τα οποία προκαλούν σημαντικά ισχυρότερα ωστικά κύματα σε χαμηλό ύψος σε σύγκριση με τα προηγούμενα αεροσκάφη τους. Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας είναι ακόμη πιο κρίσιμη.

Οι Blue Angels αποτελούν την επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκαν το 1946 και θεωρούνται μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες ομάδες αεροπορικών επιδείξεων παγκοσμίως.