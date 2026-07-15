Ο Τραμπ ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο – Η Συρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ

Την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο δήλωσε ότι επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την ένταση με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο και παράλληλα να επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν.

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Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί προτιμότερο το Ισραήλ να «αναδιπλώσει» τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο.

«Να αναδιπλωθεί. Είναι μια άλλη λέξη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Λίβανο και το Ισραήλ διαχειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα ήταν καλό να αποχωρήσει. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν λίγο, γιατί πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στη μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη υπόθεση είναι το Ιράν», πρόσθεσε.

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Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να το πράξει με πιο στοχευμένο τρόπο σε σχέση με τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

«Θα μπορούσε να αναλάβει τη Χεζμπολάχ και να το κάνει διαφορετικά. Δεν θα ισοπέδωνε κτίρια. Μισούσα να βλέπω κτίρια να καταρρέουν», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αλ Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί συριακής οργάνωσης που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που χαρακτηρίζονται ως κρατικοί χορηγοί της τρομοκρατίας, για πρώτη φορά από το 1979.

«Ναι, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ακριβής. Και μπορώ να σας πω ότι πιστεύω πως θα ήθελε να το κάνει», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Σύρος πρόεδρος απέναντι στη Χεζμπολάχ.