Ο τυφώνας Ιντάλια σαρώνει τις ακτές της δυτικής Φλόριντα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται στο ακραίο καιρικό φαινόμενο, ανακοίνωσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Το πρώτο δυστύχημα εξαιτίας του τυφώνα Ιντάλια που πλήττει περιοχές της Φλόριντα σημειώθηκε στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, το όχημα ενός 59χρονου οδηγού προσέκρουσε σε δέντρα, ενώ στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Το «μάτι» του τυφώνα Ιντάλια έφτασε στη στεριά κοντά στο Κίτον Μπιτς, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (30.08.2023) το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHS) των ΗΠΑ.

Ο τυφώνας Ιντάλια κατέφτασε στη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 3 με ανέμους που πλησιάζουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προσέθεσε το NHC (Εθνικό Κέντρο Τυφώνων) των ΗΠΑ. Ο τυφώνας συνοδεύεται από απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες και βροχοπτώσεις σε μία περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη σε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το μάτι του κυκλώνα (κάτω φωτογραφία Reuters) έφτασε στη στεριά κοντά στο Κίτον Μπιτς στις 07:45 τοπική ώρα στη βορειοδυτική ακτή της Φλόριντα, διευκρίνισε το NHS.

Η καταιγίδα έφερε πλημμύρες στους δρόμους από την Τάμπα μέχρι την πρωτεύουσα της Φλόριντα, Ταλαχάσι. Ο δήμαρχος του Ταλαχάσι, Τζον Ντέιλι κάλεσε όλους τους κατοιίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι είναι πολύ αργά για να διακινδυνεύσουν να βγουν έξω.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα που ζουν σε παράκτιες περιοχές είχαν ήδη λάβει εντολή να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν, καθώς ο τυφώνας Ιντάλια αποκτούσε δύναμη από τα θερμά νερά του Κόλπου του Μεξικού.

Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι θα παραμείνει τυφώνας όσο θα διασχίζει τη Φλόριντα αλλά και την Τζόρτζια, προτού πλήξει τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, εξασθενημένος στην κατηγορία της τροπικής καταιγίδας.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις λέει ότι αναμένονται κύματα ύψους 4,8 μέτρων σε ορισμένες περιοχές, καθώς οι σφοδροί άνεμοι σπρώχνουν το θαλασσινό νερό προς την ενδοχώρα.

«Μην βάζετε τη ζωή σας σε κίνδυνο, κάνοντας κάτι ανόητο…», είπε ο Ντε Σάντις σε συνέντευξη Τύπου.

Δείτε στα παρακάτω βίντεο το πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια:

Hurricane #Idalia made landfall in Florida’s Big Bend this morning packing destructive winds, blinding rainfall, and life-threatening storm surge. pic.twitter.com/tUpRA5W0yQ — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023

Hurricane #Idalia aftermath: In Marshall, Florida, trees were knocked down, and the roofs and signs of homes and businesses were blown off. pic.twitter.com/0hucTsPhw5 — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023

From only a few short minutes ago on Perry , Florida. #HurricaneIdalia pic.twitter.com/urvt4uGx5c — Brad Arnold (@BradArnoldWX) August 30, 2023

Περισσότερα από 286.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αφού δέντρα που έσπασαν από τους ισχυρούς ανέμους και κατέστρεψαν καλώδια ηλεκτροδότησης, κλείνοντας δρόμους.

Κατά μήκος της ακτής, μερικά σπίτια σκεπάστηκαν από το νερό σχεδόν μέχρι τις στέγες τους και καταστράφηκαν πολλές κατασκευές κατά μήκος του ωκεανού. Καθώς το μάτι του τυφώνα κινούνταν προς την ενδοχώρα, οι καταστροφικοί άνεμοι ξήλωσαν πολλές πινακίδες και στέγες.

Φωτογραφίες του Reuters από την «επίσκεψη» του τυφώνα Ιντάλια:

Στο Τάρπον Σπρινγκς, στην ακτή βορειοδυτικά της Τάμπα, 60 ασθενείς απομακρύνθηκαν από ένα νοσοκομείο μετά από προειδοποιήσεις ότι η στάθμη του νερού μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα.

Πάνω από 30.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας βρίσκονται επί ποδός, όπως και περίπου 5.500 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς.

Ο Ιντάλια ενισχύθηκε στην Κατηγορία 2 το απόγευμα της Τρίτης, 29 Αυγούστου και ακολούθως στην Κατηγορία 3 λίγες ώρες νωρίτερα την Τετάρτη, 30 Αυγούστου, προτού ενισχυθεί στην Κατηγορία 4.